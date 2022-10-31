З російського полону повернувся 25-річний кременчужанин Андрій Гузоватий

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Цими вихідними з російського полону повернулося 52 наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат. За даними Телеграфа серед звільнених військовий з Кременчука Андрій Гузоватий. Звязок з 25-річним військовим зник у квітні на Маріупольському напрямку.

Також серед звільнених - 12 бійців НГУ, включно з «Азовцем», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.