З російського полону повернувся 25-річний кременчужанин Андрій Гузоватий

Цими вихідними з російського полону повернулося 52 наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат. За даними Телеграфа серед звільнених військовий з Кременчука Андрій Гузоватий. Звязок з 25-річним військовим зник у квітні на Маріупольському напрямку.
Також серед звільнених - 12 бійців НГУ, включно з «Азовцем», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.
— Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний.
Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.
Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання Президента «повернути додому всіх українців». Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.
В нас ще багато роботи, але маємо важливий результат — наші вдома. Повернемо всіх, — зауважив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер