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У Telegram функціонує чат-бот для пошуку зниклих дітей

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 150

  

Його створили у зв'язку з військовою агресією рф проти України

У Telegram функціонує чат-бот @poshukditei_bot для пошуку зниклих дітей, у зв'язку з військовою агресією рф проти України. Його створили фахівці Ювенальної поліції для спрощення процедури подачі інформації про дитину, яка зникла безвісти або зв’язок з якою відсутній, до органів поліції.

Про це повідомили у Патрульній поліції Кременчука.

Інформація, яка надійде у цей чат-бот, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції у найкоротший час із вжиттям відповідних подальших заходів відповідно до законодавства.

Такий додатковий засіб зв’язку запровадили через вторгнення військ росії на територію України та проведення ними жорстких заходів геноциду українського народу, у тому числі щодо дітей.

 
Ювенальна поліція - підрозділ в системі Національної поліції України. До основних функцій входить установлення місцезнаходження дітей в разі їх безвісного зникнення, профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень та вжиття заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них.

Також ювенальні поліцейські здійснюють поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб - превентивний поліцейський захід, вживають заходи для запобігання і припинення стосовно дитини будь-яких протиправних діянь у тому числі протидія булінгу, відвідують дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: чат-бот телеграм Telegram пошук розшук пошуки діти розшук дітей зниклий зникла ювенальна поліція
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