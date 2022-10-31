Учора 6 кременчужан ушпиталили з COVID-19

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30 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

4 жінки віком від 40 до 69 років;

2 чоловіки віком від 52 до 81 років.

Усіх 6-х поклали до лікарні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 26 пацієнтів.

Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 410;

одужало - 25 314;

померло - 727.

Нагадуємо, що 29 жовтня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19