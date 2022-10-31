Учора 6 кременчужан ушпиталили з COVID-19

30 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Усіх 6-х поклали до лікарні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 26 пацієнтів.
Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 29 жовтня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер