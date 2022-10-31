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Топ новина, Кременчук

У Кременчуці чутно вибухи: працює ППО, екстрені відключення електрики (оновлюється)

Сьогодні, 08:16 Переглядів: 10 045

Залишайтесь в укриттях

У Кременчуці близько 8 ранку містяни чули два потужні вибухи.

Перед цим у деяких районах міста блимнуло світло, а також зникла вода.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, в області працює ППО. Та закликав залишатись в укриттях. 

 

Оновлено 8.33

За повідомленням АТ "Полтаваобленерго" 31 жовтня через дефіцит потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми частково відсутнє електропостачання у нагірній частині міста.

Оновлено 9.00.

Світло частково відсутнє на правобережжі.

Залишайтеся в укриттях, тривога триває.

Оновлено 9.12

Начальник Кіровоградської ОВА повідомив, що ворожі ракети поцілили в  енергетичний об'єкт у Світловодську. Попередньо без постраждалих.

 


Оновлено 9.27

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії!, - Офіс президента

Оновлено 10.03.

Лунін повідомляє про застосування аварійних відключень на Полтавщині. Це не погодинні та не планові відключення!

Оновлено 10.35

За повідомленням КП "Теплоенерго" сьогодні о 10:15 через відсутність напруги в електромережі зупинено котельні в районі Занасипу. Відсутнє гаряче постачання і опалення споживачам вказаного району, - Служба допомоги мера кременчужанам.


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Автор: Олеся Данилова
Теги: вибухи війна ППО
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