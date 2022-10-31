У Кременчуці чутно вибухи: працює ППО, екстрені відключення електрики (оновлюється)

У Кременчуці близько 8 ранку містяни чули два потужні вибухи.
Перед цим у деяких районах міста блимнуло світло, а також зникла вода.
Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, в області працює ППО. Та закликав залишатись в укриттях.
Оновлено 8.33
За повідомленням АТ "Полтаваобленерго" 31 жовтня через дефіцит потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми частково відсутнє електропостачання у нагірній частині міста.
Оновлено 9.00.
Світло частково відсутнє на правобережжі.
Залишайтеся в укриттях, тривога триває.
Оновлено 9.12
Начальник Кіровоградської ОВА повідомив, що ворожі ракети поцілили в енергетичний об'єкт у Світловодську. Попередньо без постраждалих.
Оновлено 9.27
Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії!, - Офіс президента
Оновлено 10.03.
Лунін повідомляє про застосування аварійних відключень на Полтавщині. Це не погодинні та не планові відключення!
Оновлено 10.35
За повідомленням КП "Теплоенерго" сьогодні о 10:15 через відсутність напруги в електромережі зупинено котельні в районі Занасипу. Відсутнє гаряче постачання і опалення споживачам вказаного району, - Служба допомоги мера кременчужанам.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер