У Кременчуці чутно вибухи: працює ППО, екстрені відключення електрики (оновлюється)

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У Кременчуці близько 8 ранку містяни чули два потужні вибухи.

Перед цим у деяких районах міста блимнуло світло, а також зникла вода.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, в області працює ППО. Та закликав залишатись в укриттях.







Оновлено 8.33

За повідомленням АТ "Полтаваобленерго" 31 жовтня через дефіцит потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми частково відсутнє електропостачання у нагірній частині міста.

Оновлено 9.00.

Світло частково відсутнє на правобережжі.

Залишайтеся в укриттях, тривога триває.

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Начальник Кіровоградської ОВА повідомив, що ворожі ракети поцілили в енергетичний об'єкт у Світловодську. Попередньо без постраждалих.





Оновлено 9.27

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії!, - Офіс президента

Оновлено 10.03.

Лунін повідомляє про застосування аварійних відключень на Полтавщині. Це не погодинні та не планові відключення!

Оновлено 10.35

За повідомленням КП "Теплоенерго" сьогодні о 10:15 через відсутність напруги в електромережі зупинено котельні в районі Занасипу. Відсутнє гаряче постачання і опалення споживачам вказаного району, - Служба допомоги мера кременчужанам.



