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Кременчук, Культура

Геловін у Кременчуці: привид Джо запрошує усіх до бібліотеки-філії №1 на виставку-айстопер «Монстро-класні книжки»

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 229

 

На виставці на вас чекають книги, які більше розкриють сутність святкування Дня всіх святих

У філії №1 КЗК КМПБ у межах ініціативи «Канікули з бібліотекою» організували виставку-айстопер «Монстро-класні книжки», яка присвячена святу Геловін. Тому бібліотека наповнилася запахом гарбуза, цукерок та цікавезних книг.

 

Гостей бібліотеки зустрічає трохи страхітливий, але дуже милий привид Джо. Він охороняє всіх відвідувачів від переляку, та навіть став улюбленцем серед читачів та бібліотекарів.

- Геловін - сучасне свято, що відзначається щорічно 31 жовтня. Найбільшу популярність свято має за кордоном, вельми яскраво і пишно святкується у Великобританії, США, Канаді, Ірландії та дещо скромніше в інших країнах. Тільки з першого погляду здається, що це страшне свято, але заглибившись у його суть та значення приходить розуміння духовності та тепла святкування, - розповіли бібліотекарі.

 

Завдяки великому вибору літератури, виставка-айстопер «Монстро-класні книжки» цікава широкому колу читачів. Неабиякий інтерес викликають книги від Українського інституту книги.

 

 

Відвідати виставку-айстопер «Монстро-класні книжки» за адресою: вул. Лесі Українки, 13.

Графік роботи бібліотеки-філії №1 КЗК КМПБ:

  • понеділок-четвер - з 10.00 до 19.00
  • п'ятниця - вихідний
  • субота-неділя - з 10.00 до 18.00
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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: facebook- сторінка бібліотеки-філії №1
Теги: бібліотека геловін книжки виставка привид філія №1 КЗК КМПБ
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