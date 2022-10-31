Геловін у Кременчуці: привид Джо запрошує усіх до бібліотеки-філії №1 на виставку-айстопер «Монстро-класні книжки»

У філії №1 КЗК КМПБ у межах ініціативи «Канікули з бібліотекою» організували виставку-айстопер «Монстро-класні книжки», яка присвячена святу Геловін. Тому бібліотека наповнилася запахом гарбуза, цукерок та цікавезних книг.
Гостей бібліотеки зустрічає трохи страхітливий, але дуже милий привид Джо. Він охороняє всіх відвідувачів від переляку, та навіть став улюбленцем серед читачів та бібліотекарів.
Завдяки великому вибору літератури, виставка-айстопер «Монстро-класні книжки» цікава широкому колу читачів. Неабиякий інтерес викликають книги від Українського інституту книги.
Відвідати виставку-айстопер «Монстро-класні книжки» за адресою: вул. Лесі Українки, 13.
Графік роботи бібліотеки-філії №1 КЗК КМПБ:
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер