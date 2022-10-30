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Лікар, цуцик і гойдалка: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 146

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Оксана Кір’ян «І гойдалка злітає знову»

Наталія Ошатна після смерті чоловіка всю любов дарувала доньці Ларисі. У часи безгрошів’я намагалась утримувати себе та її, як уміла. А коли Лара, тяжко перенісши травму зрадженого кохання, завагітніла, вмовила не брати гріх на душу й зберегти дитину. Так народилася Надійка. Але Лариса, талановита музикантка, щодень проживає з почуттям безвиході, не знаходячи місця в житті. Донька для неї – нагадування про день, коли всі її мрії розбилися. Зрештою Лариса покидає рідний дім і їде за кордон, сподіваючись знайти щастя там. Надя, яка все дитинство мріяла про мамину любов, залишається з бабусею – єдиною близькою. Чи вдасться цим трьом змученим болем жінкам все ж знайти порозуміння?

Віталій Запека «Цуцик»

Антивоєнний роман «Цуцик» - явище в літературі України. Яскраво, пронизливо через життя, крізь душу безрідної дворняжки автор зміг показати війну, якою вона є. Без пафосу, без зайвого героїзму. Від імені малого собача, але про людей.

Книга написана на основі реальних подій. У деяких з них автор брав безпосередню участь, а більшість персонажів мають своїх прототипів у житті.

Доля щеняти й людей, котрі трапились на його шляху, не залишать байдужим кожного читача.

  
 

Галина Мате «Жіночий лікар»

    Роман переїздить до рідного міста, де влаштовується лікарем-акушером до обласної лікарні. Пацієнтки обожнюють співчутливого й турботливого лікаря, а колеги заздрять його надзвичайному професіоналізму. А ще Роман має таємницю. Колись він припустився фатальної помилки, яка перекреслила його стосунки та роботу в столичній клініці. Тепер тут, у рідному містечку, він намагається почати все з початку, допомагаючи пацієнткам, стаючи для них підтримкою та порятунком. Та чи зможе Роман віднайти втрачену надію?...
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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