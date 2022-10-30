Лікар, цуцик і гойдалка: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Віталій Запека «Цуцик»

Антивоєнний роман «Цуцик» - явище в літературі України. Яскраво, пронизливо через життя, крізь душу безрідної дворняжки автор зміг показати війну, якою вона є. Без пафосу, без зайвого героїзму. Від імені малого собача, але про людей.

Книга написана на основі реальних подій. У деяких з них автор брав безпосередню участь, а більшість персонажів мають своїх прототипів у житті.

Доля щеняти й людей, котрі трапились на його шляху, не залишать байдужим кожного читача.