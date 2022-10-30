За кошти обласного бюджету закупили ще 500 од. зимового одягу для ТрО

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 93

Очікують ще понад 1.1 тис. комплектів

Ще 500 одиниць зимового одягу, придбаних за кошти обласного бюджету, отримають наші захисники. Їх передали 116-ій бригаді ТрО. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, найближчим часом очікується ще одна партія теплого одягу - 1 150 комплектів зимової форми. Нагадуємо, що завдяки донатам читачів «Кременчуцького Телеграфу» частково одягли військових.

Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація

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