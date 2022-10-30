За кошти обласного бюджету закупили ще 500 од. зимового одягу для ТрО

Ще 500 одиниць зимового одягу, придбаних за кошти обласного бюджету, отримають наші захисники. Їх передали 116-ій бригаді ТрО.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, найближчим часом очікується ще одна партія теплого одягу - 1 150 комплектів зимової форми.
Нагадуємо, що завдяки донатам читачів «Кременчуцького Телеграфу» частково одягли військових.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер