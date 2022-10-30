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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Вчора у Кременчуцькому районі знайшли залишки ракети С-300: знищення заплановане на сьогодні

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 541 Коментарів: 1

 

Якщо почуєте звуки вибуху, зберігайте спокій

29 жовтня о 15.12 у полі на території Козельщинської громади Кременчуцького району виявили залишки ракети С-300. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Знищення боєприпасу заплановане на сьогодні, 30 жовтня, групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Зберігайте спокій, якщо почуєте звуки вибуху.

Раніше ми писали, що до музею у Кременчуці передали залишки ракети, яка впала у Чечелевому.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: zakarpattya.net.ua
Теги: ракета залишки залишки ракети піротехнічна служба дснс піротехніки
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Коментарі: 1

97
KSV:
Сьогодні, 15:11

А откуда ракета С-300 взялась в Козельщине??? Ее дальность максимум 200 км!


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