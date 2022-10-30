Вчора у Кременчуцькому районі знайшли залишки ракети С-300: знищення заплановане на сьогодні

29 жовтня о 15.12 у полі на території Козельщинської громади Кременчуцького району виявили залишки ракети С-300. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Знищення боєприпасу заплановане на сьогодні, 30 жовтня, групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Зберігайте спокій, якщо почуєте звуки вибуху.
Раніше ми писали, що до музею у Кременчуці передали залишки ракети, яка впала у Чечелевому.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер