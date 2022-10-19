До музею у Кременчуці передали залшки ракети, яка впала у Чечелевому
Сьогодні, 09:36
Переглядів: 199
У музеї збирають свідчення військових злочинів
Кременчуцькому музею передали уламки російської ракети, що упала в Чечелевому. Таку новину повідомила пресслужба Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО.
— Вони лізуть, а ми їх збиваємо. І з кожним разом все краще і більше. 10 жовтня. Кременчук. Залишки орківської ракети падають в районі с. Чечелеве. Один з уламків (механізми керування крилами ракети) пробив вантажівку, а другий — «спіймала» каністра. Дякуємо Viktor Vusyk за передані до фондів Музею військової історії ВПУ 7 свідчення воєнних злочинів. Збережемо. Не пробачимо. Не забудемо, — йдеться у повідомленні.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.