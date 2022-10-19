До музею у Кременчуці передали залшки ракети, яка впала у Чечелевому

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Кременчуцькому музею передали уламки російської ракети, що упала в Чечелевому. Таку новину повідомила пресслужба Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО.