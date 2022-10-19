Бульвар Пушкіна на низькому старті: 4 етап голосування за перейменування вулиць Кременчука

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 185

У Кременчуці стартує 4 етап голосування за нові назви для 30 вулиць, які перейменовують у рамках деколонізації. Триватиме воно з 20 жовтня до 11 листопада включно. Віддати свій голос можна у кілька способів: