Бульвар Пушкіна на низькому старті: 4 етап голосування за перейменування вулиць Кременчука
Сьогодні, 10:01
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Голосування триватиме до 11 листопада
У Кременчуці стартує 4 етап голосування за нові назви для 30 вулиць, які перейменовують у рамках деколонізації. Триватиме воно з 20 жовтня до 11 листопада включно. Віддати свій голос можна у кілька способів:
- Онлайн за посиланням (буде активним від завтра 20 жовтня). Для цього необхідно авторизуватись через систему ID.GOV.UA;
- Надіслати поштою листа зі своєю пропозицією на адреси: — виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (пл. Перемоги, 2, м. Кременчук, Полтавська область, 39600), — департаменту «Центр надання адміністративних послуг» (вул. Гагаріна, 14, Кременчук, Полтавська область, 39600);
- Через контакт-центри за місцем проживання Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій.
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