Сьогодні у Кременчуці буде гучно - лунатиме технічний вибух у кар’єрі «Кварц»

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 109

Якщо почуєте звук вибуху, зберігайте спокій

Сьогодні, 19 жовтня, у кар’єрі АТ «ККУ «Кварц» проводитиметься технічний вибух. Про це повідомляється на офіційній сторінці Патрульної поліції Кременчука. — Гірничо-видобувне підприємство АТ «ККУ «Кварц» повідомляє про проведення технічного масового вибуху у кар’єрі підприємства з 12.00 до 14.00. Вибухові роботи проводяться для забезпечення виробничого процесу АТ «ККУ «Кварц». Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій, — йдеться у повідомленні.

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