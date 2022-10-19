Комунальні служби Кременчука задіюватимуть альтернативні джерела теплопостачання у разі НС

Комунальні служби мають розроблений алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і готові задіювати альтернативні джерела теплопостачання. Про це сповістив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Мер послався на слова Президента України Володимира Зеленського. Той повідомив, що 30% українських електростанцій зруйновані. Ракетні удари рф продовжуються.
Пальне та дрова заготовляють на комунальних підприємствах.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер