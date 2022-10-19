Комунальні служби Кременчука задіюватимуть альтернативні джерела теплопостачання у разі НС

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 413

До опалювального сезону заготовляють пальне для генераторів та дрова до твердопаливних котлів

Комунальні служби мають розроблений алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і готові задіювати альтернативні джерела теплопостачання. Про це сповістив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Мер послався на слова Президента України Володимира Зеленського. Той повідомив, що 30% українських електростанцій зруйновані. Ракетні удари рф продовжуються.

— Тому цей опалювальний сезон буде дуже важким. росія щодня завдає ударів по об’єктах енергетики, а тому ми повинні бути готовими до різних ситуацій, — написав пан Малецький у фейсбуці. — У першу чергу дбаємо про стратегічний запас пального для генераторів та дров до твердопаливних котлів.

Пальне та дрова заготовляють на комунальних підприємствах.