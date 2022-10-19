На площі Перемоги у Кременчуці облаштовують ковзанку

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На площі Перемоги з'явився каркас огорожі й розпочалися роботи зі встановлення та монтажу. Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, на площі встановлюють ковзанку.

Нагадаємо, що заступник голови офісу Президента України Кирило Тимошенко закликав економити електроенергію. Він зазначає, що в країні, через ворожі повітряні удари по інфраструктурі, зараз склалася критична ситуація і радить готуватися до відключень світла, води та тепла.