У Кременчуці майже 50 т питної води закупили вимушеним переселенцям

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 209

Але вона буде доступна не всім ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб, які компактно проживають у Центрах тимчасового розміщення «Кременчук», закупили майже 50 т бутельованої питної води.

Як стало відомо з електронної системи закупівель Prozorro, у зв’язку з військовою агресією РФ проти України виникла нагальна потреба у закупівлі питної води для внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, що зараз знаходяться на території Кременчуцької міської територіальної громади.

Згідно зі звітом про договір про закупівлю, департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради придбав 2 604 шт. питної води для забезпечення потреб внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, які зараз знаходяться на території Кременчуцької міської територіальної громади, у місцевого ФОПа Добровольського В.Ю. Загальна сума договору склала 130 200 грн.

На жаль, яку саме кількість води (бо що таке 2 604 шт.?) закупило місто для вимушених переселенців, у договорі на купівлю питної води не вказали. Тож ми направили запит до департаменту соцзахисту.

З порушенням строків отримали відповідь: для ВПО, які проживають у двох Центрах тимчасового розміщення «Кременчук» по вул. Єднання України, закуплено 2 604 бутлі питної води по 19 л кожен. Всього 49 476 л.

Чому цю інформацію не було вказано у договорі на постачання води, залишається загадкою, відповідь на яку кожен може віднайти сам.

Раніше ми писали, що у Кременчуці закупили картоплю для переселенців майже на 5 грн дорожче, ніж у магазинах.

Нагадуємо, куди звертатися переселенцям, якщо затримують виплати.