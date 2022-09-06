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У Кременчуці закупили картоплю для переселенців майже на 5 гривень дорожче, ніж у магазинах

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 567

 Ціни на інші овочі вирішили не оприлюднювати

26 серпня 2022 року територіальний центр соціального обслуговування Автозаводського району уклав договір з місцевим ПП «Діадема» на постачання продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб. Ціна угоди склала 452,89 тис. гривень.  Про це свідчить інформація в системі публічних закупівель Prozorro. 

Згідно з першим оголошенням, ПП  «Діадема» повинна поставити замовнику 7 тис. 920 кілограмів картоплі за 109 тис. 771 гривню. 

Згідно з другим оголошенням територіальному центру Автозаводського району це ж ПП  має поставити 1980 кілограмів моркви, 1320 кілограмів цибулі, 1980 кілограмів буряку, 3960 кілограмів капусти, а також 132 кілограми часнику.

Овочі постачатимуть партіями, протягом трьох днів з дати отримання замовлення, на склад покупця (адреса не вказана).

За якою ціною терцентр закуповуватиме моркву, цибулю, буряк, капусту та часник — невідомо.  Специфікації, де розписана ціна товару, у договорі немає. 

Щодо картоплі, то ціна за 1 кілограм склала 13,85 гривні. Це на 4,95 гривні дорожче, ніж 26 серпня продавали у місцевих мережах магазинів. Нагадаємо, щотижня Кременчуцька РВА надає інформацію від Держпродспоживслужби щодо моніторингу цін на соціально  значущі товари. Того тижня ціна картоплі складала 8,90 гривень за кілограм. Таку саму ціну зафіксували у Кременчуцькому районі й 2 вересня.

 

У Кременчуці ціни не перевищують середніх по Україні – моніторинг від Держпродспоживслужби

Нагадаємо, 22 серпня сесія Кременчуцької міської ради виділили з міського бюджету саме цю суму - 452,8 тис. гривень — територіальному центру соціального обслуговування Автозаводського району для безперебійної організації харчування внутрішньо переміщених осіб.

У Кременчуці офіційно зареєстровано понад 22 тисячі внутрішньо переміщених осіб, скільки з них харчуються постійно — невідомо.

 Міська рада Кременчука виділила гроші на продукти для харчування переселенців

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Автор: Олеся Данилова
Теги: закупівлі картопля територіальний центр соціальне обслуговування переселенці
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