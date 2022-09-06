Воїн з Полтавщини підняв прапор над звільненим Високопіллям у Херсонській області

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів селище Високопілля Херсонської області. Жовто-блакитний стяг підняли на даху місцевої лікарні. Високопілля було окуповане російськими військами із 16 березня. Наприкінці червня до селища підійшли українські війська, і відтоді поряд із ним проходила лінія фронту.
Одним з воїнів, які встановили український прапор над звільненим населеним пунктом на півдні був Ян Щаблій. Про це повідомила волонтерка Наталія Кольба. Зауважимо, що Ян Щаблій боксер з Нових Санжар.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер