Підопічні «Спецсервіс-Кременчук» шукають люблячі родини, які готові їх прихистити

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 125

Підопічні КП «Спецсервіс-Кременчук» шукають люблячі родини, які готові їх прихистити.

Тобік потрапив до притулку з раною на шиї. Його пролікували, він уже здоровий і готовий до дружби, щоденних ігор та теплих вечорів під простирадлом. Любить дітей, дружить з іншими собаками.

Трьохмасна кішечка Ненсі більше двох тижнів тому потрапила під авто в районі вулиці Київської. На щастя, все обійшлося, кішка повністю здорова та стерилізована. Вона дуже схожа на домашню.

Рекс потрапив до «Спецсервісу» на стерилізацію. Він може стати добрим другом і гарним охоронцем.

Чотири кошенятка – два хлопчики і дві дівчинки – потрапили до притулку на лікування. Зараз кошенята здорові та готові стати домашніми улюбленцями. Чорна та триколірна – дівчата, попельнастий та сіро-білий – хлопці. Як підростуть, у КП «Спецсервіс-Кременчук» обіцяють допомогти зі стерилізацією.

А от у собаки Білочки з’явилася родина. У цієї крихітки була травмована передня лапка, необхідна була термінова операція, яку успішно провели. І через кілька днів Білочка відправилася у родину Наталії, яка прийшла за собачкою разом з донькою та онукою. Дякуємо новим господарям Білочки за небайдужість, що взяли собі додому бездомну тварину!

Для добрячки Герди майже одразу знайшлася прекрасна родина. Собака неймовірно дружелюбна та активна. Працівники притулку казали, що зайти до неї у вольєр та залишитися «не поцілованим» – неможливо.

Такі приємні події дають надію співробітникам КП «Спецсервіс-Кременчук» влаштувати в сім’ї й інших своїх підопічних. Якщо у вас є бажання взяти в родину тварину з притулку, звертайтесь до КП «Спецсервіс-Кременчук» за адресою: вул. (колишня Горького), 48/75. Графік роботи: щодня з 8.00 до 17.00 (12.00-13.00 – обідня перерва).

Щоб підтримати тварин, що лишаються у притулку, можна приносити сухий корм, м’ясні обрізки, крупу. Або дерев’яні чи пластикові піддони, матраци, ковдри та старі теплі речі, які згодяться для облаштування місць.