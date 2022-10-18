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Кременчук, Путін проти українського народу

За повідомленнями патріотів у чатбот СБУ знищено сотні одиниць техніки та кілька генералів рф

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 172

 

З початку повномасштабної війни Телеграм-бот СБУ отримав понад 100 тисяч повідомлень від небайдужих українців

Телеграм-бот @stop_russian_war_bot, створений СБУ на початку повномасштабного вторгнення рф, отримав понад 100 тисяч повідомлень від українців. Це дозволило знищити сотні одиниць ворожої техніки та навіть ліквідувати декількох російських генералів.

Про це в інтерв’ю проєкт «Ми-Україна» розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

- Через наш бот надійшло понад 100 тис. повідомлень про переміщення ворога! Ми уточнювали та перевіряли цю інформацію через агентурні можливості, операторів БПЛА та дронів, порівнювали з даними з супутників і пересилали до артилерії ЗСУ. В результаті – багато сотень результативних влучань по великим колонам техніки, знищено не одного генерала рф, – повідомив Ілля Вітюк.

За його словами, такий результат став можливий завдяки мужності та спротиву звичайних українців, які ризикуючи своїм життям, фотографували та надсилали інформацію.

Також кіберфахівець нагадав, що на цей бот можна повідомляти дані про колаборантів, злочини, пов’язані із фейковими референдумами рф на тимчасово окупованих територіях, факти мародерства та воєнні злочини.

- Інформація одразу потрапляє до слідчих. Таким чином, ми з вами разом забезпечуємо, щоб всі злочинці були покарані, – резюмував Ілля Вітюк.

Сам бот забезпечує анонімність користувача, який надав інформацію.

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Автор: Віктор Крук
Теги: чат-бот СБУ російські окупанти
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