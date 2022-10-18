За повідомленнями патріотів у чатбот СБУ знищено сотні одиниць техніки та кілька генералів рф

З початку повномасштабної війни Телеграм-бот СБУ отримав понад 100 тисяч повідомлень від небайдужих українців
Телеграм-бот @stop_russian_war_bot, створений СБУ на початку повномасштабного вторгнення рф, отримав понад 100 тисяч повідомлень від українців. Це дозволило знищити сотні одиниць ворожої техніки та навіть ліквідувати декількох російських генералів.
Про це в інтерв’ю проєкт «Ми-Україна» розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
За його словами, такий результат став можливий завдяки мужності та спротиву звичайних українців, які ризикуючи своїм життям, фотографували та надсилали інформацію.
Також кіберфахівець нагадав, що на цей бот можна повідомляти дані про колаборантів, злочини, пов’язані із фейковими референдумами рф на тимчасово окупованих територіях, факти мародерства та воєнні злочини.
Сам бот забезпечує анонімність користувача, який надав інформацію.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер