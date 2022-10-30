На лікарняних ліжках Кременчука залишається все менше хворих на COVID-19

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Вчора виявили 14 нових випадків захворювання коронавірусом, проте нікого не ушпиталили

29 жовтня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 5 жінок віком від 20 до 65 років;

9 чоловіків віком від 34 до 55 років. Усі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 20 пацієнтів. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Всього з початку пандемії: зареєстровано - 26 404;

одужало - 25 314;

померло - 727. Нагадуємо, що 28 жовтня у Кременчуці зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.

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