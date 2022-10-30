На лікарняних ліжках Кременчука залишається все менше хворих на COVID-19

29 жовтня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Усі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 20 пацієнтів.
Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 28 жовтня у Кременчуці зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер