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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

В Україні запустили тестування послуги єОселя в застосунку «Дія»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 185


Пропонують нову домівку за вигідними умовами кредитами від держави

Через повномасштабне вторгнення РФ багато українців залишилися без домівок. Тому держава надає вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування та пропонує долучитися до бета-тестування послуги єОселя в застосунку «Дія».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Як взяти участь?

На першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

Громадяни, які належать до однієї з цих категорій, можуть долучитися до тестування та отримати кредит на житло під 3%.

Для цього в застосунку «Дія» потрібно подати заяву про участь у програмі єОселя та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.

- Уже під час бета-тесту ваша заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжніми, - заявили у Мінцифрі.

Повний перелік пільгових категорій, що підпадають під програму, тут.

 

Реєстрація і детальні умови за посиланням.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ «Укрфінжитло».

Раніше ми писали, що постраждалі жителі Чечелевого отримають від своєї громади від 2 до 100 тис. грн.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Міністерстві цифрової трансформації України
Теги: єОселя Дія застосунок бета-тестування тестування Міністерство цифрової трансформації кредити Укрфінжитло
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