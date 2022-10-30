В Україні запустили тестування послуги єОселя в застосунку «Дія»

Через повномасштабне вторгнення РФ багато українців залишилися без домівок. Тому держава надає вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування та пропонує долучитися до бета-тестування послуги єОселя в застосунку «Дія».
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Як взяти участь?
На першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.
Громадяни, які належать до однієї з цих категорій, можуть долучитися до тестування та отримати кредит на житло під 3%.
Для цього в застосунку «Дія» потрібно подати заяву про участь у програмі єОселя та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.
Повний перелік пільгових категорій, що підпадають під програму, тут.
Реєстрація і детальні умови за посиланням.
Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ «Укрфінжитло».
Раніше ми писали, що постраждалі жителі Чечелевого отримають від своєї громади від 2 до 100 тис. грн.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер