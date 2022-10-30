В Україні запустили тестування послуги єОселя в застосунку «Дія»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 185

Через повномасштабне вторгнення РФ багато українців залишилися без домівок. Тому держава надає вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування та пропонує долучитися до бета-тестування послуги єОселя в застосунку «Дія».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Як взяти участь?

На першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

Громадяни, які належать до однієї з цих категорій, можуть долучитися до тестування та отримати кредит на житло під 3%.

Для цього в застосунку «Дія» потрібно подати заяву про участь у програмі єОселя та отримати попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.

- Уже під час бета-тесту ваша заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжніми, - заявили у Мінцифрі.

Повний перелік пільгових категорій, що підпадають під програму, тут.

Реєстрація і детальні умови за посиланням.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ «Укрфінжитло».

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