Завтра зранку до Кременчука поїзди прибудуть вже за зимовим часом

Сьогодні вся Україна переходить на зимовий час: 30 жовтня о 04:00 за київським часом стрілки годинника треба перевести на одну годину назад.
Як повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця», час відправлення та прибуття поїздів у квитках 30 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.
Всі зміни залізниця внесла та узгодила заздалегідь.
Нагадуємо, що «Укрзалізниця» подовжила маршрут поїзда Кременчук - Івано-Франківськ до Ворохти.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер