Завтра зранку до Кременчука поїзди прибудуть вже за зимовим часом

Вчора, 22:01 Переглядів: 191

Сьогодні вся Україна переходить на зимовий час: 30 жовтня о 04:00 за київським часом стрілки годинника треба перевести на одну годину назад.

Як повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця», час відправлення та прибуття поїздів у квитках 30 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

Всі зміни залізниця внесла та узгодила заздалегідь.

- Ваша подорож буде вдалою, просто не забудьте привести у відповідність час свого годинника, - нагадали залізничники.

Нагадуємо, що «Укрзалізниця» подовжила маршрут поїзда Кременчук - Івано-Франківськ до Ворохти.