107-й реактивній артилерійській бригаді можуть присвоїти почесне найменування «Кременчуцька»

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Про це просять депутати Кременчуцької міської ради у своєму зверненні до керівників ЗСУ

28 жовтня, на позачерговій XVIII сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили звернення до Міністра оборони України, Головнокомандувача ЗСУ, Командувача Сухопутних військ ЗСУ щодо присвоєння почесного найменування «Кременчуцька» 107-й реактивній артилерійській бригаді.

Як йдеться у зверненні, у 2005 році 107-ма ракетна бригада, що дислокується у Кременчуці, була переформована у 107-й реактивний артилерійський полк. У 2008 році за клопотанням ветеранів частини та мешканців Кременчука наказом Міністра оборони України полку було присвоєно почесне найменування «Кременчуцький». У грудні 2018 року 107-й реактивний артилерійський полк був переформований у 107-му реактивну артилерійську бригаду. Під час реорганізації бригада втратила почесне найменування «Кременчуцька».

З липня 2014-го року ця військова частина приймала участь у проведенні Антитерористичної операції, яку в 2018 році перейменували в Операцію Об’єднаних сил.

А з 24-го лютого 2022 року воїни 107-ї реактивної артилерійської бригади захищають Україну від російської агресії. Підрозділи бригади виконували бойові завдання по ураженню ворога при обороні Києва, Чернігова, Харкова, звільненні острова Зміїний, стримували ворога на південному та східному напрямках.