Про інсульт простими словами у Всесвітній день боротьби з інсультом

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 216

29 жовтня - Всесвітній день боротьби з інсультом. Тож сьогодні ділимося з вами інформацією про те, як його уникнути, від Центру громадського здоров'я, департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації та неврологині з Полтавщини Лесі Коломієць.

До 90% інсультів можливо уникнути, знижуючи такі фактори ризику, як гіпертонія, паління, цукровий діабет, гіподинамія, ожиріння, зловживання алкоголем.

Гіпертонія або підвищений артеріальний тиск

На підвищений артеріальний тиск (АТ) страждає близько половини людей у світі, але часто його перебіг дуває безсимптомним. Без ефективного лікування підвищений АТ пошкоджує судини й може призвести до низки серйозних захворювань, включаючи інсульт.

Більше половини всіх інсультів пов’язані з артеріальною гіпертензією. Проста перевірка АТ може визначити, чи підвищений у вас кров’яний тиск, а лікар порадить, яким чином покращити ваш стан при зміні способу життя та/або правильно підібраних ліках.

Надмірна вага

Надмірна вага – один із перших десяти факторів ризику, він пов’язаний майже з кожним випадком інсульту. Якщо ви маєте надмірну вагу, ви збільшуєте ризик інсульту на 22%, а якщо страждаєте ожирінням, ризик збільшується на 64%.

Носіння занадто великої ваги збільшує ризик високого артерфіального тиску, серцевих захворювань, високого рівня холестерину та діабету 2 типу. Все це сприяє підвищенню ризику інсульту.

Збереження здорової ваги допоможе вам зменшити ризик інсульту.

Фібриляція передсердь

Фібріляція предсердь (ФП) – це стан, коли серцебиття нерегулярне і часто дуже швидке. Надважливо знати про фібриляцію передсердь, оскільки, якщо її не лікувати, ФП є головним фактором ризику інсульту.

Люди з ФП у 5 разів частіше мають інсульт, ніж інші. А інсульти, спричинені ФП, швидше за все можуть бути смертельними або спричинити серйозні порушення.

Паління

Паління тютюну суттєво збільшує ризик інсульту. У того, хто викурює 20 сигарет на добу, у 6 разів більше шансів на інсульт, порівняно з тими, хто не палить.

Якщо ви курите, відмова від цієї звички доволі сильно знизить ризик інсульту та цілого ряду інших захворювань.

Алкоголь

Регулярне вживання занадто великої кількості алкоголю або одноразове надмірне споживання може збільшити ризик інсульту, а надмірне споживання алкоголю пов’язане з понад мільйоном інсультів щороку.

Холестерин

Холестерин - це жирна речовина, що циркулює у вашій крові, а також міститься в їжі - переважно насичених жирах. Більша частина холестерину в організмі виробляється у печінці і переноситься у крові білками, відомими як ліпопротеїди.

Існує два типи ліпопротеїдів - ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) та холестерин високої щільності (ЛПВЩ). Інсульти пов’язані з високим рівнем холестерину ЛПНЩ.

Холестерин ЛПНЩ може бути керований за допомогою зміни способу життя та/або прийому ліків. Аналіз крові може підказати, який у вас рівень холестерину.

Діабет

1 з 5 людей, які перенесли інсульт, є діабетиками, а люди з діабетом мають гірші наслідки від інсульту порівняно з рештою населення. Інсульт та діабет мають багато спільних факторів ризику, більшість із яких можна вирішити із зміною способу життя та/або ліками.

Діабет діагностується лікарем за допомогою простого аналізу крові. Якщо у вас цукровий діабет, важливо поговорити з лікарем про ризик інсульту та способи його профілактики.

Ризики діабету можливо знизити за допомогою ліків, дієти та фізичних вправ.

Депресія та стрес

Приблизно 1 з 6 інсультів пов’язані з психічним здоров’ям. Депресія та стрес пов’язані з майже вдвічі більшим ризиком інсульту та мікро-інсультів, особливо у дорослих середнього та старшого віку.

Важливо вчасно отримувати психологічну чи психіатричну допомогу. Це добре впливає на зменшення ризиків отримати інсульт.



А ось факторами запобігання цій хворобі є здорове харчування та фізична активність.

Фізична активність

1 млн. інсультів на рік пов’язано з фізичною бездіяльністю. Всього 30 хв. занять 5 разів на тиждень, можуть знизити ризик інсульту на 25%.

Дієта та здорове харчування

Більше половини інсультів пов’язано з неправильним харчуванням. Внесення невеликих змін у дієту може значно знизити ризик.

Правильний вибір їжі допоможе вам зберегти здорову вагу, знизить артеріальний тиск і рівень холестерину. І таким чином запобігти інсульту.

Найкраща дієта проти інсульту базується здебільшого на рослинній основі з невеликою кількістю м’яса та риби. Вона описана як «середземноморська дієта». Існує багато свідчень, що підтверджують її користь для здоров’я серцево-судинної системи та запобігання інсульту.

Такі профілактичні дії сприяли б не лише масштабному зменшенню кількості інсультів у населення а й сприяли б досягненню глобальних цілей щодо зменшення серцево-судинних захворювань, раку, діабету та інших важливих причин смертності у всьому світі.

За характером перебігу інсульти бувають:

геморагічний - спричинений розривом мозкової артерії;

ішемічний - коли артерія, що постачає кров у мозок, закупорюється тромбом або спазмується.

Ішемічні інсульти, спричиняють близько 87% всіх випадків хвороби.

За інформацією Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України», у людини, яка пережила інсульт, після хвороби можуть спостерігатися:

слабкість м'язів або параліч правої руки та правої ноги або лівої руки та лівої ноги;

проблеми з мовленням, розумінням мови, читанням, письмом або рахуванням;

звуження полів зору праворуч або ліворуч;

проблеми з абстрактним мисленням (наприклад, складно розуміти значення прислів'їв, робити узагальнення чи встановлювати зв'язок між предметами);

проблеми зі сприйняттям простору;

імпульсивність у поведінці (нестриманість, дратівливість);

некритичне ставлення до себе (переоцінювання власних можливостей);

проблеми з короткочасною пам'яттю;

порушення рухів або відчуттів на одній чи обох половинах тіла;

порушення вимови, ковтання, рівноваги тощо.

За якими ознаками можна запідозрити інсульт у людини поруч або у себе?

Розвиток інсульту можуть супроводжувати симптоми, що виникають раптово.

Запам’ятати їх можна у можна за абревіатурою МОЗОК-Час:

М (Мовлення) - попросіть людину повторити за вами просте речення та виконати просту команду. При інсульті вимова буде нерозбірливою, плутаною або людина не буде розуміти команду.

- попросіть людину повторити за вами просте речення та виконати просту команду. При інсульті вимова буде нерозбірливою, плутаною або людина не буде розуміти команду. О (Обличчя) - коли одна сторона обличчя зазнає візуальних змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися. Якщо у неї інсульт, вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметричною.

- коли одна сторона обличчя зазнає візуальних змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися. Якщо у неї інсульт, вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметричною. З (Запаморочення) - поява скарги на раптове головокружіння, хиткість ходи, втрату рівноваги, координації рухів.

- поява скарги на раптове головокружіння, хиткість ходи, втрату рівноваги, координації рухів. О (Очі) - у людини раптово порушився зір одним або двома очима.

- у людини раптово порушився зір одним або двома очима. К (Кінцівки) - слабкість або оніміння, неможливість підняти і утримувати обидві руки або обидві ноги одночасно, кінцівки з однієї сторони стають слабкішими, можуть падати, як пліть.

- слабкість або оніміння, неможливість підняти і утримувати обидві руки або обидві ноги одночасно, кінцівки з однієї сторони стають слабкішими, можуть падати, як пліть. Час - якщо ви помітили один із цих симптомів, терміново викликайте швидку!

Раніше ми писали, що з 2023 року інсульти та інфаркти лікуватимуть лише у кластерних та надкластерних лікарнях.