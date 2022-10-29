У Кременчуці чоловік застряг на висоті 4-го поверху

28 жовтня з 21.34 до 21.50 поліціянти та рятувальники допомагали 39-ріному чоловікові спуститись з висоти 4-го поверху. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Щоб чоловік самостійно спустився униз, рятувальники 14 ДПРЧ поставили трьохколінну драбину до зовнішньої драбини будинку, де той «застряг».
Подія трапилася на вул. Тараса Бульби в Автозаводському районі Кременчука.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер