У Кременчуці чоловік застряг на висоті 4-го поверху

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28 жовтня з 21.34 до 21.50 поліціянти та рятувальники допомагали 39-ріному чоловікові спуститись з висоти 4-го поверху. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Щоб чоловік самостійно спустився униз, рятувальники 14 ДПРЧ поставили трьохколінну драбину до зовнішньої драбини будинку, де той «застряг».

Подія трапилася на вул. Тараса Бульби в Автозаводському районі Кременчука.

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