На Полтавщині розшукали безвісно зниклого малолітнього хлопця

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28 жовтня, близько 20:30, до Полтавського районного управління поліції звернулась місцева жителька, яка повідомила про зникнення її 11-річного сина. Поліція негайно приступила до пошуків хлопчика.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

- До нашого підрозділу звернулась полтавка, яка повідомила, що її син близько 16-ї години пішов до магазину та не повернувся. Отримавши інформацію про зникнення малолітнього, на його пошуки негайно скеровано максимальну кількість особового складу Полтавського райуправління поліції та орієнтовано всі підрозділи поліції нашого міста. Менш ніж за годину пошукових заходів дитину розшукали працівники патрульної поліції по вулиці Гоголя у Шевченківському районі міста. Життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує. Його передали мамі, - розповів Сергій Кива, начальник ювенальної превенції Полтавського районного управління поліції.

Інспектори ювенальної превенції Полтавського райуправління поліції вивчають обставини події.

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