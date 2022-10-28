Укрзалізниця подовжила маршрут поїзда Кременчук – Івано-Франківськ до Ворохти

28 жовтня Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів. При цьому маршрут поїзда Кременчук – Івано-Франківськ подовжили до Ворохти.
Серед ключових оновлень по маршрутах в межах України залізничники відзначають наступні:
- Поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.
- Поїзд №266/265 Ковель – Ужгород. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22.00.
- Поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.
Ще три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом.
- Поїзд №111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини.
- Поїзд №131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.
- Поїзд №191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.
Крім того, відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
- №3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
- №5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- №15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- №17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;
- №21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;
- №41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;
- №149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
- №45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;
- №7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 8.28;
- №49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години та прибуватиме о 8.45.
Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж зазнають позитивних зрушень у графіку:
- №715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;
- №705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;
- час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів: №723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17.06, прибуватиме в Київ о 22.07;
- №725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 7.15, прибуватиме в Київ о 12.19;
- №724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15.53, прибуватиме до Харкова о 20.53;
- №708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 7.43, прибуватиме до Чернігова о 10.11;
- №710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17.21, прибуватиме до Києва о 19.48.
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