Укрзалізниця подовжила маршрут поїзда Кременчук – Івано-Франківськ до Ворохти

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28 жовтня Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів. При цьому маршрут поїзда Кременчук – Івано-Франківськ подовжили до Ворохти.

Серед ключових оновлень по маршрутах в межах України залізничники відзначають наступні:

Поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.

Поїзд №266/265 Ковель – Ужгород. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22.00.

Поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.

Ще три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом.

Поїзд №111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини.

Поїзд №131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.

Поїзд №191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Крім того, відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

№5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;

№21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;

№41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;

№149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

№45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;

№7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 8.28;

№49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години та прибуватиме о 8.45.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж зазнають позитивних зрушень у графіку: