У Кременчуцькій РВА розповіли про ціни на продукти та роботу відділу захисту споживачів

Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби здійснюють щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району.
Про це розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що на деякі продукти харчування ціни підвищились, зокрема вартість яєць вже перевищує 60 грн. В той же час на інші продукти ціни знизились, зокрема на картоплю та яблука.
Нагадаємо, місяць тому на брифінгу в Кременчуцькій РВА новопризначений начальник Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби Володимир Барчук надав номер телефону, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів фахівцям Відділу захисту споживачів Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби – 050 726 8962.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер