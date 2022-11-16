У перенесеному матчі «Кремінь» зазнав поразки від запорізького «Металурга»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 196

Сьогодні, 16 листопада, у Кременчуці на «Кремінь-Арені» ім. Олега Бабаєва відбувся перенесений матч між «Кременем» та запорізьким «Металургом». Матч переносили через ракетний обстріл Запоріжжя. Підопічні Романа Локтіонова пропустили 4 голи й у підсумку поступилися з розгромним рахунком.

«Кремінь» - «Металург» - 0:4

Голи: Дворовенко 4, Шалфеєв 14, Могильний 46, 55

«Кремінь»: Єрмоленко, Агапов, Сидоренко, Аркуша, Азізов (Лісняк, 67), Матвєєв, Панчишин (Бондар, 46), Галоян (Савіцький, 46), Галата (П’ятибрат, 84), Фальковський (Молько, 67), Вівдич. Головний тренер: Роман Лотіонов

«Металург»: Байда, Басов, Сокол, Палюх, Піддубний, Дворовенко (Дворовенко 66), Воробей (Борисенко, 66), Шалфеєв (Лапко, 85), Сніжко, Могильний (Кіча, 76), Сидоров (Білоцерковець, 76). В. о. головного тренера: Володимир Микитін

Свій наступний матч «Кремінь» зіграє в неділю 20 листопада проти київської «Оболоні».