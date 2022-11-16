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Надзвичайні новини

ДСНС назвали ймовірну причину пожежі на Раківці

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 704

 Вогонь приборкували 5 пожежних автомобілів та 25 рятівників

Найімовірнішою причиною пожежі, яка сьогодні, 16 листопада, сталася на вулиці Правобережній у квартирі, у ДСНС назвали замикання електроковдри. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні ДСНС.  

 

Пожежа виникла близько 12.00 у п’ятиповерхівці на 2 поверсі. На місці події працювали 5 пожежних автомобілів та 25 рятувальників. 

Зазначається, що власниця оселі самостійно вийшла з квартири до прибуття пожежних підрозділів. Вогнеборці врятували із задимлених квартир поверхами вище 9 чоловік, двоє з яких хлопчики 13 та 8 років. Ще чотирьох громадян евакуювали.

Вогонь приборкували протягом майже півтори години.

 

Нагадаємо, за нашими даними «Кременчуцького Телеграфа», жінка — власниця квартири отримала тяжкі опіки обличчя. Одного з хлопчиків відвезли до лікарні, іншому — надали допомогу на місці. Про їх стан наразі невідомо.

«Кременчуцький ТелеграфЪ»  був на місці пожежі. Фото та відео з місця події читайте тут.

Зазначимо, що рятувальники витягували з задимлених квартир не тільки людей, а й домашніх тварин. Місцеві мешканці із вдячністю висловлювались про роботу пожежних. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: пожежа
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