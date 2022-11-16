Воєнний стан в Україні продовжили ще на три місяці

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Це вп’яте парламент проголосував за воєнний стан з початку повномасштабної війни

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідні постанови № 8189 та № 8190 проголосувало 294 та 297 депутатів відповідно.

Це вп’яте парламент проголосував за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Воєнний стан — що варто пам'ятати?

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, можуть запровадити трудову повинність чи обов’язкові суспільно корисні роботи, або ж примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження президента, Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й зокрема військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.