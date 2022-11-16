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Кременчук

У Кременчуці свіжопофарбовані пішохідні переходи покривають світловідбивними кульками

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 172

 

Від початку року бригади дорожників нанесли 80,9 км розмітки на автошляхах міста

Наразі у Кременчуці працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» покривають світловідбивними кульками свіжопофарбовані пішохідні переходи та засоби примусового зниження швидкості. Про це повідомляє мерія. У той момент, як світло від фар автівок потрапляє на неї, дорожня розмітка здобуває блискучу поверхню.

Особливо актуальною ця технологія є зараз, в умовах тотальної економії енергоресурсів. Дорожня розмітка з блискучим покриттям дає змогу водію своєчасно реагувати на ситуацію та знижувати швидкість автівки в місцях, де можуть бути перехожі.

На дорогах Кременчука наносять спеціальну червону розмітку

Від початку року бригади дорожників нанесли 80,9 км розмітки на автошляхах Кременчука. Ця робота проводиться, щоб забезпечити безпеку руху і зменшити аварійність на місцевих дорогах.

У Кременчуці водіїв просять не залишати автівки на узбіччях доріг – їх можуть евакуювати
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Автор: Катерина Турубара
Теги: розмітка дороги ШРБУ
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