У Кременчуці свіжопофарбовані пішохідні переходи покривають світловідбивними кульками

Наразі у Кременчуці працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» покривають світловідбивними кульками свіжопофарбовані пішохідні переходи та засоби примусового зниження швидкості. Про це повідомляє мерія. У той момент, як світло від фар автівок потрапляє на неї, дорожня розмітка здобуває блискучу поверхню.
Особливо актуальною ця технологія є зараз, в умовах тотальної економії енергоресурсів. Дорожня розмітка з блискучим покриттям дає змогу водію своєчасно реагувати на ситуацію та знижувати швидкість автівки в місцях, де можуть бути перехожі.
Від початку року бригади дорожників нанесли 80,9 км розмітки на автошляхах Кременчука. Ця робота проводиться, щоб забезпечити безпеку руху і зменшити аварійність на місцевих дорогах.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер