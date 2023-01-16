На Полтавщині за загадкових обставин сталася ДТП

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Сьогодні, 16 січня, на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», поблизу села Новаки, Лубенської територіальної громади, близько 8.15, сталася ДТП. Про це повідомляє Лубенський райвідділ поліції.

21-річний водій автомобіля Daewoo Sens наїхав на металевий відбійник. Після зіткнення 21-річна пасажирка легковика вийшла з автомобіля та її збив мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 32-річний водій. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її доставили до реанімації.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група поліції Лубенщини та слідчі обласного Главку поліції Полтавщини.