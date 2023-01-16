На Донеччині загинуло двоє військових з Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 391

Кременчук на російсько-українській війні втратив двох воїнів. Юрій Дзюба загинув під Соледаром 5 січня, а Максим Спиридонов загинув 8 січня на Донеччині.

Прощання з Юрієм відбудеться завтра 17 січня об 11.00 у Міському палаці культури, а з Максимом — наступного дня, 18 січня.

Доповнено

5 січня 2023 року загинув Дзюба Юрій Михайлович (на фото), виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій в районі н.п. Соледар, Донецької області.

Юрій був призваний на військову службу під час мобілізації 14.11.2022 року та був рядовим, стрільцем кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону. Залишилися дружина та мати.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Юрія Дзюби відбудеться 17.01.2023, а саме: