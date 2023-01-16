На Кременчуччині поліція затримала браконьєрів з уловом

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14 січня, близько 19.30, поблизу села Самусіївка, Кременчуцького району, під час рейду на Кам'янопотоківському водосховищі річки Дніпро, поліцейські виявили автомобіль ВАЗ 2107, в салоні якого знаходилися 42-річний водій та пасажири 37-ми та 33-х років, а поблизу авто – мішки зі свіжовиловленою рибою, вагою 150 кг. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять близько 564 тисячі гривень.

Підрозділом дізнання відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.