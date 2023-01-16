Наскільки Кременчуку цього року зменшили освітню субвенцію і що зміниться для вчителів та учнів

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 115

Менше грошей на освітню галузь з державного бюджету отримають майже всі територіальні громади Кременчуцького району

Кабмін виділив кошти на освітню субвенцію, яку розподілили між територіальними громадами Кременчуцького району. Через війну та складну економічну ситуацію, розмір освітньої субвенції суттєво зменшився, тож «ремінці» доведеться затягувати усім.

Про наслідки урізання освітньої субвенції на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіла начальник відділу з питань освіти, культури та охорони здоров’я Оксана Семерянін.

За її словами, лише в одній, а саме — в Омельницькій громаді освітня субвенція залишилась на рівні минулого року. В усіх інших її суттєво урізали.

В цілому по Україні на освітню галузь з державного бюджету цього року виділено на 9,7% менше коштів, ніж у 2022 році. Щодо Полтавщини, то освітня субвенція області стала меншою у порівнянні з минулим роком на 4,6%.

Проте у кожній територіальній громаді, а їх у Полтавській області 52, розмір скорочення освітньої субвенції різний — від 0,5% до 11%.

Кременчуцька міська територіальна громада цього року на освітню галузь отримає лише 309,9 млн грн, що на 37,6 млн грн, або на 10,8% менше, ніж було минулого року.

Найбільше урізали освітню субвенцію Кам’янопотоківській (на 7,8%), Новогалещинській (на 7,2%), Семенівській (5,5%) та Піщанській (5,3%) територіальним громадам. Усім інші громади (окрім Омельницькій) отримають від держави на освітню галузь субвенцію меншу на 2,4 — 3,7% від торішньої.

— Загалом дефіцит коштів для освітньої галузі досить значний у Кременчуці, Горішніх Плавнях та Семенівці… Підтримати своїх педагогів громади можуть за кошти місцевого бюджету – дофінансувати галузь із власних ресурсів, — зазначила Оксана Семерянін.

Вона також нагадала, що у більшості громад станом на 1 жовтня на рахунках були залишки по освітній субвенції 2022 року, які можна використати для фінансування закладів освіти у поточному році. Зокрема, в Кременчуці тоді залишалося 10 млн грн освітньої субвенції.

Оксана Семерянін пояснила, що кошти освітньої субвенції використовуються насамперед для виплати зарплати педагогічним працівникам. Виплати окладу педагога, надбавки за педагогічне звання, стаж роботи, роботу в класах та роботу з дітьми з особливими потребами залишать без змін А от інші доплати можуть зменшити чи взагалі скасовувати. Зокрема, доплату за престижність роботи — зменшити до 5%. Максимальний її розмір складає 30%, але зазвичай вчителя у школах отримували по 15-20%.

Оксана Семерянін пояснила, що згідно з наказом Міносвіти, класи з кількістю учнів понад 27 поділяються на групи для вивчення окремих предметів — української та іноземної мови, інформатики, трудового навчання. Через зменшення кількості учнів у класах можливо об’єднання таких груп або, навіть, класів.

Вона також зазначила, що субвенція платиться за кількість учнів у навчальному закладі. Тих учнів, які виїхали за кордон, з 1-го вересня 2023 року рахувати для нарахування освітньої субвенції не будуть.

— Освітня субвенція у першу чергу використовується на виплату зарплати педагогам. Усі ремонти, закупівля обладнання та інші витрати з цих коштів проводяться лише за умови забезпечення вчителів зарплатою. А тому будуть скорочені насамперед ці витрати, — додала Оксана Семерянін.