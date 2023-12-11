У Полтавському обласному ТЦК пояснили, чому повістки вручають у громадських місцях

Такий метод оповіщення викликаний значною кількістю внутрішньопереміщених осіб, які не прибули до ТЦК та СП для постановки на військовий облік, та мешканців регіону, які не повідомили про зміну свого місця проживання
У Кременчуці та в інших містах Полтавській області минулих вихідних на вулицях значно побільшало патрулів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які вручали повістки чоловікам призовного віку. Це викликало масове обговорення, а інколи й обурення користувачів соціальних мереж.
Отримати коментар від керівників Кременчуцького РТЦК редакції поки не вдалося, втім ситуацію прояснила служба зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП на своїй сторінці у Фейсбук.
У повідомленні йдеться про те, що в інформаційному просторі Полтавщини продовжує поширюватися інформація «стосовно діяльності ТЦК та СП, яка має ознаки викривлення».
Служба зав’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП пояснює, що окрім адресного, іншим методом оповіщення стало вручення повісток на блок-постах та у громадських місцях.
Працівники Полтавського обласного ТЦК також пояснюють, що одним з різновидів громадських місць є спортивні та тренажерні зали, а тому в них також проводили оповіщення військовозобов’язаних громадян.
Військові наголошують, що заходи оповіщення представники ТЦК та СП проводять спільно з представниками Національної поліції в межах чинного законодавства України.
У суботу, 9 грудня, в обласному центрі служба зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП провела робочу зустріч з журналістами, на якій обговорили тему висвітлення мобілізаційних заходів, розповсюдження фейків про військових та, зокрема, діяльність ТЦК та СП, на численних анонімних телеграм-каналах та в деяких медіа.
Нагадаємо, 7 грудня в коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» начальник Кременчуцького РТЦК та СП Мирослав Волков відповів на питання щодо заходів, які застосовуються до тих військовозобов’язаних, які не прибувають до Кременчуцького РТЦК в тому числі й за повістками.
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