У Полтавському обласному ТЦК пояснили, чому повістки вручають у громадських місцях

У Кременчуці та в інших містах Полтавській області минулих вихідних на вулицях значно побільшало патрулів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які вручали повістки чоловікам призовного віку. Це викликало масове обговорення, а інколи й обурення користувачів соціальних мереж.

Отримати коментар від керівників Кременчуцького РТЦК редакції поки не вдалося, втім ситуацію прояснила служба зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП на своїй сторінці у Фейсбук.

У повідомленні йдеться про те, що в інформаційному просторі Полтавщини продовжує поширюватися інформація «стосовно діяльності ТЦК та СП, яка має ознаки викривлення».

— Починаючи від 24 лютого 2022 року ресурси ТЦК та СП максимально спрямовані на комплектування ЗСУ особовим складом, призваним за мобілізацією. Зокрема проводились заходи адресного оповіщення військовозобов’язаних про необхідність уточнення своїх військово-облікових даних. Тобто… військовослужбовці ТЦК та СП Полтавської області вручали й вручають повістки за місцем проживання громадян, — зазначають у повідомленні.

Служба зав’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП пояснює, що окрім адресного, іншим методом оповіщення стало вручення повісток на блок-постах та у громадських місцях.

— Подібні заходи були викликані значною кількістю внутрішньопереміщених осіб, які не прибували до ТЦК та СП для постановки на військовий облік, та мешканців регіону, які не повідомляли про зміну місця проживання у 7-денний термін, як того вимагають правила військового обліку, — йдеться у повідомленні.

Працівники Полтавського обласного ТЦК також пояснюють, що одним з різновидів громадських місць є спортивні та тренажерні зали, а тому в них також проводили оповіщення військовозобов’язаних громадян.

— Жодних «посилених» заходів мобілізації ТЦК та СП не проводять — максимум особового складу займається питаннями мобілізації від початку повномасштабного вторгнення. Просимо громадян не піддаватися на провокативні повідомлення, — закликають в обласному ТЦК та СП.

Військові наголошують, що заходи оповіщення представники ТЦК та СП проводять спільно з представниками Національної поліції в межах чинного законодавства України.

У суботу, 9 грудня, в обласному центрі служба зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП провела робочу зустріч з журналістами, на якій обговорили тему висвітлення мобілізаційних заходів, розповсюдження фейків про військових та, зокрема, діяльність ТЦК та СП, на численних анонімних телеграм-каналах та в деяких медіа.

— На щастя, полтавські ЗМІ здебільшого утримуються від розповсюдження неперевірених даних та маніпуляцій зі свідомістю своїх читачів… Полтавські журналісти працюють над тим, щоби подавати інформацію збалансовано, неупереджено та в інтересах держави, — зазначають у Полтавському ОТЦК та СП.

Нагадаємо, 7 грудня в коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» начальник Кременчуцького РТЦК та СП Мирослав Волков відповів на питання щодо заходів, які застосовуються до тих військовозобов’язаних, які не прибувають до Кременчуцького РТЦК в тому числі й за повістками.