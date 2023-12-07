Кременчуцький РТЦК вручає повістки за місцем проживання та роботи, а ухилянтів притягує до відповідальності

За останній час до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у районі притягнули 54 військовозобов’язаних, а на 14 поліція відкрила кримінальні провадження
У Кременчуці, як і по всій Україні, поширюються чутки, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нібито почали проводити посилену мобілізацію і з цією метою масово роздають повістки за місцем проживання та роботи.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до виконувача обов'язків начальника Кременчуцького РТЦК та СП (колишній військкомат — ред.) підполковника Мирослава Волкова з проханням прокоментувати ситуацію. Він зазначив, що це не «посилена мобілізація», а планові заходи щодо уточнення військово-облікових даних військовозобов’язаних.
На питання журналіста щодо проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) деякими чоловіками одразу після виклику до військкомату, Мирослав Волков відповів, що військовозобов’язані раніше мали проходити її кожні 5 років, а після внесення змін до наказу Міноборони № 402, яким затверджено Положення про військово-лікарську комісію у ЗСУ, тепер її треба проходити щороку (зміни внесені наказом Міноборони № 490 від 18.08.2023 року — ред.).
Мирослав Волков відповів на питання щодо заходів, які застосовуються до тих військовозобов’язаних, які не прибувають до Кременчуцького РТЦК в тому числі й за повістками.
Зазначимо, що ст.210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку військовозобов’язаними передбачає накладання штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510 — 850 грн). А за повторне таке правопорушення, здійснене протягом року — до 100 неоподаткованих мінімумів (850 — 1700 грн).
А ст.336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 5-ти років.
Нагадаємо, цього тижня у Кременчуці поширювалися чутки, що представники військкомату 4 грудня нібито прийшли в один із цехів Крюківського вагонобудівного заводу та вручили повістки усім працівникам, починаючи з начальника цеху, прямо на робочому місці. У Кременчуцькому РТЦК та СП ці чутки спростували.
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