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Топ новина, Кременчук, Війна

Кременчуцький РТЦК вручає повістки за місцем проживання та роботи, а ухилянтів притягує до відповідальності

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 5 096 Коментарів: 1

 

За останній час до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у районі притягнули 54 військовозобов’язаних, а на 14 поліція відкрила кримінальні провадження

У Кременчуці, як і по всій Україні, поширюються чутки, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нібито почали проводити посилену мобілізацію і з цією метою масово роздають повістки за місцем проживання та роботи.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до виконувача обов'язків начальника Кременчуцького РТЦК та СП (колишній військкомат — ред.) підполковника Мирослава Волкова з проханням прокоментувати ситуацію. Він зазначив, що це не «посилена мобілізація», а планові заходи щодо уточнення військово-облікових даних військовозобов’язаних.

— Все це звичайні, планові заходи. Один із напрямків нашої повсякденної роботи під час здійснення заходів мобілізації. Вони проводяться як за місцем проживання, так і за місцем роботи. Тобто ми даємо розпорядження керівникам підприємств направляти працівників до РТЦК для уточнення даних. Військовозобовʼязані прибувають до РТЦК з документами й проводиться уточнення їхнього сімейного стану, рівня освіти, військово-облікової спеціальності тощо. Дехто з них має право на відстрочку від призову — наприклад, має трьох дітей, або десь навчається. Ми все це уточнюємо, — пояснив керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

На питання журналіста щодо проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) деякими чоловіками одразу після виклику до військкомату, Мирослав Волков відповів, що військовозобов’язані раніше мали проходити її кожні 5 років, а після внесення змін до наказу Міноборони № 402, яким затверджено Положення про військово-лікарську комісію у ЗСУ, тепер її треба проходити щороку (зміни внесені наказом Міноборони № 490 від 18.08.2023 року — ред.).

— Багато хто з військовозобов’язаних востаннє проходив ВЛК понад 5 років тому. Таких направляємо на її проходження у першу чергу, адже уточнення військово-облікових даних передбачає також уточнення даних щодо стану здоров’я. Ми маємо знати ступінь придатності до проходження військової служби кожного, хто перебуває на військовому обліку, — додав начальник Кременчуцького РТЦК та СП.

Мирослав Волков відповів на питання щодо заходів, які застосовуються до тих військовозобов’язаних, які не прибувають до Кременчуцького РТЦК в тому числі й за повістками.

— Тільки за останні 1,5 місяця ми притягнули до адмінвідповідальності 54 військовозобов’язаних. А починаючи з липня, матеріали для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336 ККУ передані до поліції на 30 осіб. На 14 з них дані вже внесені в ЄРДР і відкриті кримінальні провадження. Інші знаходяться на розгляді, — додав керівник ТЦК та СП.

Зазначимо, що ст.210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку військовозобов’язаними передбачає накладання штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510 — 850 грн). А за повторне таке правопорушення, здійснене протягом року — до 100 неоподаткованих мінімумів (850 — 1700 грн).

А ст.336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 5-ти років.

Нагадаємо, цього тижня у Кременчуці поширювалися чутки, що представники військкомату 4 грудня нібито прийшли в один із цехів Крюківського вагонобудівного заводу та вручили повістки усім працівникам, починаючи з начальника цеху, прямо на робочому місці. У Кременчуцькому РТЦК та СП ці чутки спростували.

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Автор: Віктор Крук
Теги: військкомат ТЦК та СП ТЦК повістки мобілізація Мирослав Волков військовий облік
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Коментарі: 1

1 131
evil:
Сьогодні, 16:48

Ходили чутки шо вчора ТЦК увірвалися в офіс вечірнього квартала та роздавали повістки усім квартальним ушльопкам разом із Кошевим та Бакановим. Ушльопок Кошевий та ушльопок Баканов очсобисто спростували ці чутки. Мовляв заспокойтеся, студію квартала 95 до ЗСУ не призовуть ні в якому разі . Не тому шо вони працюють на оборону , а тому шо квартальний президент поборов кумівство та корупцію.


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