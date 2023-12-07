Кременчуцький РТЦК вручає повістки за місцем проживання та роботи, а ухилянтів притягує до відповідальності

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 5 096 Коментарів: 1

За останній час до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у районі притягнули 54 військовозобов’язаних, а на 14 поліція відкрила кримінальні провадження

У Кременчуці, як і по всій Україні, поширюються чутки, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нібито почали проводити посилену мобілізацію і з цією метою масово роздають повістки за місцем проживання та роботи.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до виконувача обов'язків начальника Кременчуцького РТЦК та СП (колишній військкомат — ред.) підполковника Мирослава Волкова з проханням прокоментувати ситуацію. Він зазначив, що це не «посилена мобілізація», а планові заходи щодо уточнення військово-облікових даних військовозобов’язаних.

— Все це звичайні, планові заходи. Один із напрямків нашої повсякденної роботи під час здійснення заходів мобілізації. Вони проводяться як за місцем проживання, так і за місцем роботи. Тобто ми даємо розпорядження керівникам підприємств направляти працівників до РТЦК для уточнення даних. Військовозобовʼязані прибувають до РТЦК з документами й проводиться уточнення їхнього сімейного стану, рівня освіти, військово-облікової спеціальності тощо. Дехто з них має право на відстрочку від призову — наприклад, має трьох дітей, або десь навчається. Ми все це уточнюємо, — пояснив керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

На питання журналіста щодо проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) деякими чоловіками одразу після виклику до військкомату, Мирослав Волков відповів, що військовозобов’язані раніше мали проходити її кожні 5 років, а після внесення змін до наказу Міноборони № 402, яким затверджено Положення про військово-лікарську комісію у ЗСУ, тепер її треба проходити щороку (зміни внесені наказом Міноборони № 490 від 18.08.2023 року — ред.).

— Багато хто з військовозобов’язаних востаннє проходив ВЛК понад 5 років тому. Таких направляємо на її проходження у першу чергу, адже уточнення військово-облікових даних передбачає також уточнення даних щодо стану здоров’я. Ми маємо знати ступінь придатності до проходження військової служби кожного, хто перебуває на військовому обліку, — додав начальник Кременчуцького РТЦК та СП.

Мирослав Волков відповів на питання щодо заходів, які застосовуються до тих військовозобов’язаних, які не прибувають до Кременчуцького РТЦК в тому числі й за повістками.

— Тільки за останні 1,5 місяця ми притягнули до адмінвідповідальності 54 військовозобов’язаних. А починаючи з липня, матеріали для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336 ККУ передані до поліції на 30 осіб. На 14 з них дані вже внесені в ЄРДР і відкриті кримінальні провадження. Інші знаходяться на розгляді, — додав керівник ТЦК та СП.

Зазначимо, що ст.210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку військовозобов’язаними передбачає накладання штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510 — 850 грн). А за повторне таке правопорушення, здійснене протягом року — до 100 неоподаткованих мінімумів (850 — 1700 грн).

А ст.336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 5-ти років.

Нагадаємо, цього тижня у Кременчуці поширювалися чутки, що представники військкомату 4 грудня нібито прийшли в один із цехів Крюківського вагонобудівного заводу та вручили повістки усім працівникам, починаючи з начальника цеху, прямо на робочому місці. У Кременчуцькому РТЦК та СП ці чутки спростували.