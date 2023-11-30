На Полтавщині посилили мобілізацію — рішення Ради оборони області

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Від 24 листопада у Полтавській області посилили заходи мобілізації людей та транспорту. Про це стало відомо з розпорядження керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Полтавська спеціалізована прокуратура має посилити контроль за призовом на військову службу, зазначено у документі.

Нагадаємо, станом на вересень Кременчуцький ТЦК та СП виконував поставлені планові завдання, а деякі військові частини поповнювали військом на 100%.