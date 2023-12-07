Деякі бюджетники Кременчука не отримали зарплат за листопад, бо у міста є борг у 60 млн гривень

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися працівники одного з дитячих садків Кременчука і розповіли, що ще не отримали зарплату за листопад. На засіданні комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації на запитання про це, директор департаменту фінансів Тетяна Неіленко пояснила, що так сталося, бо з міського бюджету вилучили військовий ПДФО.
Згідно з законом Верховної Ради № 10037, з жовтня надходження військового ПДФО до міського бюджету мають бути вилучені. Ця сума за підсумками 2023 року складає майже 1 млрд гривень.
За словами пані Неіленко, військовий ПДФО надходив у міський бюджет до 24 листопада, а з 27 листопада заднім числом (з 1 жовтня) у Кременчука почали вилучати ці кошти (125 млн грн), які вже витратили на допомогу ЗСУ та теробороні міста. До 1 жовтня Кременчук отримав 700 млн грн військового ПДФО.
Станом на 7 грудня у міста борг перед державою — 56 млн грн військового ПДФО та 5 млн грн реверсної дотації. Планується, що повернуть цю суму до кінця 2023 року.
Вона каже, що не тільки працівники дитсадків, а й інших освітніх закладів не отримали зарплати за листопад. Також не виплатили відпускні співробітникам у сфері культури, департаменті соціального захисту. А 7 грудня уже зайшли заявки на виплату зарплат за першу половину грудня (загалом 17 млн грн). Чекати виплат можна лише тоді, коли спишеться увесь борг.
Нагадаємо, що у мерії Кременчука передбачили кошти на зростання зарплат бюджетників у 2024 році.
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