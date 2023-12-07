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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Деякі бюджетники Кременчука не отримали зарплат за листопад, бо у міста є борг у 60 млн гривень

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 380 Коментарів: 1

 

Зараз наше місто повертає державі військовий ПДФО

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися працівники одного з дитячих садків Кременчука і розповіли, що ще не отримали зарплату за листопад. На засіданні комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації на запитання про це, директор департаменту фінансів Тетяна Неіленко пояснила, що так сталося, бо з міського бюджету вилучили військовий ПДФО.

Згідно з законом Верховної Ради № 10037, з жовтня надходження військового ПДФО до міського бюджету мають бути вилучені. Ця сума за підсумками 2023 року складає майже 1 млрд гривень.

За словами пані Неіленко, військовий ПДФО надходив у міський бюджет до 24 листопада, а з 27 листопада заднім числом (з 1 жовтня) у Кременчука почали вилучати ці кошти (125 млн грн), які вже витратили на допомогу ЗСУ та теробороні міста. До 1 жовтня Кременчук отримав 700 млн грн військового ПДФО.

Станом на 7 грудня у міста борг перед державою — 56 млн грн військового ПДФО та 5 млн грн реверсної дотації. Планується, що повернуть цю суму до кінця 2023 року.

— З 27 листопада у нас списуються кошти, які повинні були надійти до місцевого бюджету. Термін виплат заробітної плати — до 1 грудня. Ми деякі заявки змогли профінансувати, частину зарплати працівники дитячих садочків отримали. З 27 числа ми нічого не отримуємо, і у нас залишилося невиплаченої зарплати майже 10 млн гривень та 2,5 млн — відпускних. Ми не встигли, бо у нас почали списувати борг, — прокоментувала Тетяна Неіленко.

Вона каже, що не тільки працівники дитсадків, а й інших освітніх закладів не отримали зарплати за листопад. Також не виплатили відпускні співробітникам у сфері культури, департаменті соціального захисту. А 7 грудня уже зайшли заявки на виплату зарплат за першу половину грудня (загалом 17 млн грн). Чекати виплат можна лише тоді, коли спишеться увесь борг.

У Кременчуці бюджетники можуть не отримати зарплату за грудень — Малецький

Нагадаємо, що у мерії Кременчука передбачили кошти на зростання зарплат бюджетників у 2024 році.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: gsminfo.com.ua
Теги: зарплата борг ПДФО освітяни
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Коментарі: 1

1 131
evil:
Сьогодні, 16:58

Зато начальство Теплоэнерго свои пердолища будет отныне возить на хорошем комфортабельном чёрном внедорожнике с подогревом сидений за наши с вами налоги.


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