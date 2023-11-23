У Кременчуці бюджетники можуть не отримати зарплату за грудень — Малецький

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 562 Коментарів: 1

Хто саме залишиться без виплат — міський голова не уточнив

Працівники установ, закладів та підприємств, що фінансуються з місцевого бюджету Кременчука, можуть не отримати зарплату за грудень 2023 року. Це пов’язано з вилученням «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету міської ради 23 листопада.

Він додав, що наразі у місцевому бюджеті вже є дефіцит.

— Сьогодні була заявка на виплату заробітної плати 22 мільйони гривень. Тільки на виплату зарплати не вистачає 8 мільйонів, при цьому ми не фінансували «капіталку», не фінансували непершочергові видатки і взагалі не фінансували енергоносії по «Полтаватеплоенерго», — сказав Віталій Малецький.

За словами мера, через нестачу грошей деякі бюджетники можуть не отримати у січні зарплату за грудень 2023 року. Хто саме залишиться без виплат — міський голова не уточнив.

Вилучення «військового» ПДФО: що відомо

На початку листопада нардепи підтримали законопроєкт про вилучення «військового» ПДФО з бюджетів громад. Гроші спрямовують до державного бюджету. Додаткові кошти витратять переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ.

«Звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%. Не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії та централізованого постачання холодної води та водовідведення.

Міський голова Кременчука заявляв, що запланований бюджет на 2024 рік вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.



