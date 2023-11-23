Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці бюджетники можуть не отримати зарплату за грудень — Малецький

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 562 Коментарів: 1

 

Хто саме залишиться без виплат — міський голова не уточнив

Працівники установ, закладів та підприємств, що фінансуються з місцевого бюджету Кременчука, можуть не отримати зарплату за грудень 2023 року. Це пов’язано з вилученням «військового» податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету міської ради 23 листопада.

Він додав, що наразі у місцевому бюджеті вже є дефіцит.

— Сьогодні була заявка на виплату заробітної плати 22 мільйони гривень. Тільки на виплату зарплати не вистачає 8 мільйонів, при цьому ми не фінансували «капіталку», не фінансували непершочергові видатки і взагалі не фінансували енергоносії по «Полтаватеплоенерго», — сказав Віталій Малецький.

За словами мера, через нестачу грошей деякі бюджетники можуть не отримати у січні зарплату за грудень 2023 року. Хто саме залишиться без виплат — міський голова не уточнив.

Вилучення «військового» ПДФО: що відомо

На початку листопада нардепи підтримали законопроєкт про вилучення «військового» ПДФО з бюджетів громад. Гроші спрямовують до державного бюджету. Додаткові кошти витратять переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ.

«Звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%. Не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії та централізованого постачання холодної води та водовідведення.

Міський голова Кременчука заявляв, що запланований бюджет на 2024 рік вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.


ПО ТЕМІ:

Кременчуцькому КАТП-1628 знов дадуть гроші на зарплату

На зарплати працівникам «Кременчукводоканалу» з міського бюджету виділили 2 млн грн

Кременчуцька влада зменшує витрати з бюджету: економія «торкнеться» майже усіх сфер

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: realist.online
Теги: зарплата бюджетники ПДФО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

99
Зорин:
Сьогодні, 19:25

А ти півень отримаешь?


5 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх