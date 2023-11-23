На Полтавщині освітянин виправдовував збройну агресію РФ проти України — прокуратура

Представники Служби безпеки України викрили на Полтавщині працівника закладу освіти, який виправдовував збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
На своїй сторінці у забороненій соціальній мережі чоловік прославляв російських окупантів та сподівався на захоплення Донбасу. Як встановили правоохоронці, він народився у Росії, проте тривалий час мешкає у Полтавському районі області.
Слідчі винесли чоловікові підозру за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.