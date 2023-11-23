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Культура, Анонс, Конкурс, Для дому і сім'ї

На Кременчуччині визначать «Книгу року» — до участі в конкурсі запрошують місцевих письменників

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 44

 

Взяти участь у конкурсі можуть українські письменники Кременчуччини: міста Кременчука і Кременчуцької, Глобинської, Горішньоплавнівської міської, Градизької, Кобеляцької, Козельщинської, Семенівської селищних, Кам’янопотоківської, Новогалещинської, Оболонської, Омельницької, Піщанської, Пришибської сільських територіальних громад

Творча спілка письменників Кременчуччини оголошує Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кременчуччина. Книга року».

На Конкурс приймаються видання, які мають не менше 32 сторінок, зареєстровані у Книжковій палаті України, мають власний ISBN і видані упродовж 2023 року у будь-якому видавництві чи друкарні.

На розгляд не приймаються колективні видання — тільки авторські друковані видання не більше двох найменувань книг на номінації: «Поезія», «Проза», «Дитяча книга», «Публіцистика».

Видання приймаються на розгляд до 31 грудня 2023 року бібліотекарями читальної зали Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 9/16 з 10.00 до 17.00 щодня, крім п’ятниці та суботи (під час оголошення повітряної тривоги бібліотека не працює).

До розгляду журі конкурсу допускаються видання до яких додано пакет документів:

  • Заява-клопотання (можна отримати, надіславши листа на пошту grygorovna.bulat@ukr.net).
  • Коротка анотація видання.
  • Два примірники видання, які не повертаються (один залишається для читачів  бібліотеки, другий — для зберігання у Кременчуцькому краєзнавчому музеї).
  • Ксерокопія паспорта, ідентифікаційного коду (конфіденційність гарантується).
  • Відгуки, їх ксерокопії про видання у друкованій пресі, якщо такі є.

Підсумки Конкурсу будуть підбиті в урочистій обстановці 3 березня 2024 року у Всесвітній День письменника.

З Умовами Конкурсу можна ознайомитися у читальній залі Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 9/16.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс письменник анонс книги Кременчуцький район Кременчук
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