Як не потрапити на гачок шахраїв під час пошуку роботи: поради поліції

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 177

Легка віддалена робота не завжди буває справжньою і законною

Останнім часом у WhatsApp і Telegram почастішала розсилка повідомлень із пропозиціями віддаленої роботи. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Полтавщини.

Роботу пропонують нескладну, яка не потребує спеціальних знань чи досвіду — потрібно усього лиш «лайкати» відео або товари у популярних соцмережах чи на сайтах. Нових працівників адміністратори додають у робочі чати в месенджерах та спочатку навіть платять невелику зарплату.

А далі починаються «складніші завдання» — необхідно викупити певний товар або забронювати номер у готелі. Кошти на це ніхто не надає та й обіцянку повернути витрачені теж не виконує.

Отож, як розпізнати шахраїв та не повестися на таку спокусливу пропозицію легкого заробітку?

По-перше, звертайте увагу на написані повідомлення — там зазвичай є помилки або некоректний переклад тексту через Google. Також у вас не буде змоги самостійно зв’язатися із роботодавцем чи адміністратором.

Щоб не стати жертвою побідних шахрайських схем, представники кіберполіції радять:

не довіряти обіцянкам отримувати велику зарплату;

перевіряти «роботодавців» в інтернеті;

не пересилати гроші на невідомі рахунки та не користуватися сумнівними платіжними системами.

За даними Національної поліції України, минулого тижня на Тернопільщині та на Волині жертви таких шахрайських схем втратили понад мільйон гривень.

Нагадуємо, нещодавно представники НЕК «Укренерго» попереджали про розсилку шахрайських листів начебто від їх імені.