З 22 листопада теоретичний іспит можна складати без навчання в автошколі

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 155

Після успішного складання теоретичного іспиту, зверніться до акредитованого навчального закладу для того, щоб розпочати практичне навчання

З 22 листопада теоретичний іспит для отримання посвідчення водія можна складати у сервісних центрах МВС без обов’язкового навчання в автошколі. Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі МВС України.

Алгоритм самостійного складання теоретичного іспиту:

Підготуйтеся;

Зверніться до сервісного центру МВС. Отримайте талон запису. Із собою необхідно мати: паспорт, ідентифікаційний номер та медичну довідку;

Повідомте адміністратору сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу;

Дайте відповідь на 20 питань за 20 хвилин (допускається 2 помилки).

Вартість складання теоретичного іспиту — 13 грн. Якщо помилок більше, ніж 2, наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів.

Після успішного складання теоретичного іспиту, зверніться до акредитованого навчального закладу для того, щоб розпочати практичне навчання.

Нагадаємо, раніше журналістка «Кременчуцького Телеграфа» описала власний досвід навчання в автошколі та отримання прав.