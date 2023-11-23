Понад 80,5 кг канабісу вилучили правоохоронці у жителя Полтавщини

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 180

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі

У селі Супрунівка у будинку 43-річного чоловіка правоохоронці знайшли висушені рослини конопель, тару із подрібненим канабісом, електронні ваги, мобільні телефони та гроші. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Полтавській області Євген Рогачов.

— Загальна вага вилучених у фігуранта наркотичних засобів складає понад 80,5 кілограмів. Чоловікові вже вручили підозру у скоєнні наркозлочинів та обрали запобіжний захід, — говорить Євген Рогачов.

Правоохоронці шукають осіб, які можуть бути причетними до незаконного зберігання та розповсюдження наркотиків.

Обласна поліція розпочала розслідування за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

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