Понад 80,5 кг канабісу вилучили правоохоронці у жителя Полтавщини

У селі Супрунівка у будинку 43-річного чоловіка правоохоронці знайшли висушені рослини конопель, тару із подрібненим канабісом, електронні ваги, мобільні телефони та гроші. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Полтавській області Євген Рогачов.
Правоохоронці шукають осіб, які можуть бути причетними до незаконного зберігання та розповсюдження наркотиків.
Обласна поліція розпочала розслідування за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.
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