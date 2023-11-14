Двоє мешканців Полтавщини виявилися учасниками наркобізнесу у Києві – поліція

У Києві 43-річний, 39-річний, 35-річний та 20-річний мешканці Полтавщини та Києва налагодили злочинну схему з розповсюдження наркотиків. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Під час обшуків поліціянти вилучили у підозрюваних заборонені речовини майже на 1 000 000 гривень.
Наразі слідчі повідомили спільникам про підозри у вчиненні злочину.
Також відомо, що спільники заробляли близько півмільйона гривень щомісяця, збуваючи наркотики.
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