Під Новими Санжарами сім'я грибників заблукала у лісі

12 листопада у лісі під Новими Санжарами заблукали троє грибників. Про це повідомила пресслужба поліції.
Вони самі зателефонували до відділення № 3 селища Нові Санжари Полтавського районного управління і повідомили, що заблукали у лісі.
Офіцери в телефонному режимі координували рух людей та вивели їх із лісу. Наразі із людьми все добре, вони безпечно повернулися додому».
Нагадаємо, що у Полтавській області діє заборона на відвідування лісу у зв'язку з воєнним станом.
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