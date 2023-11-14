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Надзвичайні новини

Під Новими Санжарами сім'я грибників заблукала у лісі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 166

Вони самі зателефонували в поліцію

12 листопада у лісі під Новими Санжарами заблукали троє грибників. Про це повідомила пресслужба поліції.

Вони самі зателефонували до відділення № 3 селища Нові Санжари Полтавського районного управління і повідомили, що заблукали у лісі.

— Поліцейські встановили, що в лісі заблукали жителі одного із сіл Новосанжарської громади — 42-річна жінка, її 14-річна донька та 63-річний батько. Громадяни приїхали по гриби, але дезорієнтувалися у лісі й заблукали. На щастя, вони змогли «спіймати» мобільний зв’язок та зателефонувати у поліцію, — розповів Євгеній Сліпченко, начальник відділення поліції № 3.

Офіцери в телефонному режимі координували рух людей та вивели їх із лісу. Наразі із людьми все добре, вони безпечно повернулися додому».

Нагадаємо, що у Полтавській області діє заборона на відвідування лісу у зв'язку з воєнним станом.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гриби заблукали
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