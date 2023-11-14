Кого на Полтавщині найбільше серед безробітних та на кого є попит: статистика

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 212

Станом на початок листопаду на обліку в Полтавській обласній службі зайнятості налічували 4,6 тис. безробітних. Усього вакансій пропонували 2,2 тис. Про це повідомили в Полтавському центрі зайнятості.

Майже 10 тисяч громадян на Полтавщині знайшли роботу через службу з січня по жовтень 2023 року. Загалом їх послугами скористались понад 29 тисяч громадян. За 10 роботодавці подали 13,5 тис. вакансій.

Наразі серед інших областей України в Полтавщині найбільше видали ваучерів для підвищення конкурентоздатності — 1,4 тисячі. Цей ваучер можуть отримати громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту та не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, щоб підвищити свій професійний рівень.

Найбільше серед зареєстрованих безробітних — представники торгівлі та послуг (22,7% від загальної кількості), представники найпростіших професій (18,3%), технічні службовці (10,7%), фахівці (9,6%).

Найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (23,6%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,3%), працівників сфери торгівлі та послуг (13,4%) та професіоналів (11,8%).

Довідково: найпростіші професії пов'язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.

Читайте також: