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Як і де кременчуцькі матусі можуть отримати «пакунок малюка»

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 0

 

Отримати разову натуральну допомогу на новонароджену дитину може кожна родина. За бажанням такий «пакунок» можна замінити на його грошовий еквівалент

Кременчужани, які нещодавно стали батьками, можуть отримати натуральну або фінансову допомогу на новонародженого від держави — «Пакунок малюка». У пресслужбі кременчуцької мерії нагадали. як це зробити.

«Пакунок малюка» — це державна програма одноразової натуральної допомоги сім’ям при народженні дитини, що була започаткована в рамках політики з підтримки сімей та народжуваності в Україні ще у 2018 році.

Кабмін спростив механізм отримання «пакунку малюка»

Видають такий набір безпосередньо у пологовому. Якщо ж батьки або офіційні опікуни хочуть отримати грошову компенсацію, необхідно подати документи до ЦНАП. 

У Кременчуці для оформлення такої разової грошової допомоги усі зібрані документи можна надіслати поштою на адресу управління соціального захисту:

  • Автозаводський район: проспект Свободи, 66. Телефони: 75-86-86, 75-86-85, 068-265-68-25;
  • Крюківський район: віл. І. Приходька, 90. Телефони: 6-13-63, 096-403-29-69, 095-582-03-92.

Також увесь необхідний пакет документів для оформлення ви можете принести до ЦНАПу за однією з адрес:

  • вул. Покровська, 14 (тел. (09-60) 97-15-88);
  • вул. І.Приходька, 90 (тел. 75-85-07);
  • вул. Героїв України, 11-А (тел. (09-79) 07-15-88).

Але наголошуємо: якщо «бебі-бокс» ви отримуєте відразу під час виписки із пологового, то на грошову компенсацію доведеться почекати кілька місяців. 

У 2023 році сума грошової компенсації за «пакунок малюка» становить 6816 грн.

Наповнення «пакунку малюка»
Наповнення «пакунку малюка»

 


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Автор: Яна Гудзь
Теги: пакунок малюка
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