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«Був трохи своєрідним, але сміливим»: Кременчук попрощався з розвідником Іваном Юрченком

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 124

 

29 жовтня разом з групою Іван потрапив під шквальний вогонь та загинув поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області

Сьогодні, 14 листопада, у Кременчуці попрощалися з 24-річним розвідником Іваном Олексійовичем Юрченком — «Чугайстером».

Народився Іван 23 березня 1999 року в Кременчуці, тут закінчив ліцей № 11, а потім Кременчуцький Національний університет ім. Михайла Остроградського, далі працював у Києві, а потім повернувся. Відомо, що тривалий час працював у барбершопі.

 

Також Іван активно допомагав Збройним силам України, так він здружився з хлопцями із 92 окремої механізованої бригади. Тож він поїхав до них самостійно та підписав контракт. А згодом отримав нагороду «Золотий хрест» за проявлену мужність.

 

— Хлопець був фізично дуже розвинений, сильний, високий, красивий, трохи своєрідний, але дуже сміливий. Тож, йому довірили розвідувальну групу, — говорить військовослужбовець з позивним «Художник».

29 жовтня 2023 року Іван разом з групою потрапили під шквальний вогонь, спрацювали російські дрони й Іван Юрченко загинув поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області. Тривалий час він знаходився на позиції, потім побратими його витягли.

Провести в останню путь Івана Юрченка прийшли його друзі, сусіди, близькі та рідні.

 

— Ми дуже давно дружили з Іваном. Ну, можна сказати, з дитинства, з підліткового віку. І до кінця ми продовжували з ним дружити, спілкуватися майже кожного дня. У нас була спільна компанія, тому ця втрата дуже болісна для нас усіх. Дуже високу ціну йому довелося заплатити за нашу свободу. І ми будемо завжди пам’ятати його усміхненим, життєрадісним, з почуттям гумору. І я знаю, що він завжди залишиться в наших серцях, — говорить подруга загиблого Вікторія.

За попереднім бажанням, Івана Юрченка кремували, а урну з прахом поховали на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

 

У Івана залишилися мати та бабуся.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Дарія Згура Фото: Кирило Воронцов Відео: Кирило Воронцов
Теги: поховання війна Прощання воїни світла
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