«Був трохи своєрідним, але сміливим»: Кременчук попрощався з розвідником Іваном Юрченком

29 жовтня разом з групою Іван потрапив під шквальний вогонь та загинув поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області
Сьогодні, 14 листопада, у Кременчуці попрощалися з 24-річним розвідником Іваном Олексійовичем Юрченком — «Чугайстером».
Народився Іван 23 березня 1999 року в Кременчуці, тут закінчив ліцей № 11, а потім Кременчуцький Національний університет ім. Михайла Остроградського, далі працював у Києві, а потім повернувся. Відомо, що тривалий час працював у барбершопі.
Також Іван активно допомагав Збройним силам України, так він здружився з хлопцями із 92 окремої механізованої бригади. Тож він поїхав до них самостійно та підписав контракт. А згодом отримав нагороду «Золотий хрест» за проявлену мужність.
29 жовтня 2023 року Іван разом з групою потрапили під шквальний вогонь, спрацювали російські дрони й Іван Юрченко загинув поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області. Тривалий час він знаходився на позиції, потім побратими його витягли.
Провести в останню путь Івана Юрченка прийшли його друзі, сусіди, близькі та рідні.
За попереднім бажанням, Івана Юрченка кремували, а урну з прахом поховали на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
У Івана залишилися мати та бабуся.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.